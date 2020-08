Diocesi: Trapani, le celebrazioni per la festa della Vergine Maria con il vescovo Fragnelli

La diocesi di Trapani celebrerà, domenica 16 agosto, la propria patrona, la Madonna di Trapani, immagine sacra a cui è particolarmente legata la devozione dei trapanesi. A causa delle disposizioni del governo per contenere il contagio del Covid-19 non si terrà, quest’anno, il tradizionale “sbarco” e neppure la processione cittadina, ma prosegue al Santuario della Madonna di Trapani la “quindicina” e il programma dei festeggiamenti. Stasera, giovedì 13 agosto, alle 21, nella chiesa del Collegio si terrà una veglia-concerto mariano a cura del coro “Jesus Christ”. Domani, alle 17.30, a Porta Botteghelle, si terrà un momento di preghiera in suffragio della vittime del mare. Sabato, solennità dell’Assunzione di Maria, alle 6, si reciterà il Rosario, la Coroncina e le litanie carmelitane sempre al santuario della Madonna di Trapani. Alle 7, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli.

Domenica 16 agosto, solennità di Maria Ss. di Trapani, patrona della diocesi e compatrona della città, alle 9.30, al santuario si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Fragnelli; contemporaneamente nel centro storico si terrà la sfilata del gruppo Tamburini trapanesi “Trinacria”. Alle 12, la supplica alla Madonna di Trapani, sempre al santuario. Alle 18.30, in programma l’omaggio floreale ai santi patroni della città da parte dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Trapani, a Palazzo Cavarretta, sormontato dalle immagini della Vergine, di sant’Alberto e di san Giovanni. Seguirà una breve esibizione della banda musicale “Città di Trapani”. Alle 19.30, in cattedrale, il vescovo presiederà il solenne pontificale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sui profili Facebook e Youtube della diocesi di Trapani e in televisione grazie alla collaborazione di Telesud Trapani (canali 118 e 518) e Maria Vision Italia (canale 662).