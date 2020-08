Salesiani: Colle Don Bosco, il 16 agosto una messa per il 205° compleanno del santo dei giovani

Una solenne concelebrazione eucaristica per il 205° compleanno di don Bosco. Sarà presieduta dal rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, il 16 agosto, alle 11. Verrà celebrata nella basilica di Colle Don Bosco, a Castelnuovo don Bosco, lì dove nacque il “Padre e maestro dei giovani” e sarà visibile anche online.

Per tutti coloro che desiderano assistervi, ma non potranno essere fisicamente presenti, l’Eucaristia verrà trasmessa in diretta da Ans sulla propria pagina Facebook (con commento in tre lingue – italiano, inglese e spagnolo) e su AnsChannel su YouTube. Il video resterà a disposizione anche al termine della diretta.