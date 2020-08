Diocesi: Spoleto-Norcia, per l’Assunta pontificale presieduto da mons. Boccardo e benedizione alla città dalla loggia del duomo. Sospesa la processione del 14

Per la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, patrona dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia, sabato 15 agosto l’arcivescovo Renato Boccardo, presiederà alle 11.30 in duomo la santa messa pontificale, cui seguirà la benedizione alla città e alla diocesi dalla loggia della cattedrale. Durante la giornata, altre celebrazioni eucaristiche sono in programma alle 9 e alle 18.

La sera precedente la festa, il 14 agosto, nel rispetto delle attuali prescrizioni per contrastare il diffondersi del Covid-19, contrariamente a quanto prevede la tradizione spoletina, purtroppo non si potrà effettuare la processione con la Santissima Icone dalla Basilica di S. Gregorio al duomo. Alle 21, però, in cattedrale l’arcivescovo presiederà un momento di preghiera mariano. “I figli di Spoleto e dell’intera diocesi – afferma mons. Boccardo – si raccolgono ancora, come tante volte lungo i secoli, intorno alla Vergine Maria per cercare rifugio e per affidare alla sua protezione materna le sfide che il futuro nasconde”. “Nel tempo del confinamento a causa del Coronavirus, che tra l’altro è ancora in circolo e produce paura e incertezza, ci siamo rivolti spesso alla nostra Santissima Icone per implorare il dono della salute del corpo e dell’anima”, prosegue l’arcivescovo: “Oggi, ancora una volta, le chiediamo di ricordarci che la vita e la morte non ci appartengono e non ne siamo i padroni”.