Diocesi: Cassano all’Jonio, stasera la presentazione del libro “Formare i formatori” con il vescovo Savino

Sarà il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, a concludere, questa sera a Marina di Sibari (Cs), la presentazione del volume di don Annunziato Laitano dal titolo “Formare i formatori. La catechesi a servizio di Dio e dell’uomo contemporaneo” edito da Tau.

“La parabola della vicenda cristiana – si legge nel testo – sta vivendo l’effetto di una certa amnesia culturale. In questa prospettiva, diventa urgente ripensare teologicamente la rilevanza della fede nella logica dell’esistenza quotidiana. Bisogna organizzare un vasto e puntuale programma di educazione delle coscienze”.

Il libro indica tra le priorità l’educare alla fede, “cogliendo gli snodi culturali sempre nuovi, emergenti in ogni epoca ed insieme intercettare quei desideri profondi e immutabili che contraddistinguono ogni uomo e gli permettono di capire, di conoscere e amare Cristo, attraverso la proposta catechetica”. A presentare il libro, saranno il teologo don Pietro Groccia, vicario per la cultura della diocesi di Cassano all’Jonio, e il direttore del settimanale diocesano “Parola di Vita”, don Enzo Gabrieli.