Diocesi: Senigallia, stasera chiusura del festival organistico dedicato alla “Salve regina”

Battute finali del festival organistico internazionale “Città si Senigallia”: stasera, alle 21, il festival chiude a Senigallia, nella chiesa dei Cancelli, un’edizione particolare. Il programma prende spunto dal recente libro del vescovo di Senigallia, Franco Manenti, sulla “Salve regina”, l’antica preghiera mariana. Il programma di questo concerto vuole proporre un rapido volo attraverso le epoche, cercando di analizzare come la Madre di Dio, “stella” della musica, abbia ispirato da secoli la composizione d’autore. L’organista Federica Iannella, assieme al mezzosoprano Daniela Nuzzoli e al tenore Raul Hernandez, eseguiranno musiche in onore della Vergine Maria. Partendo dall’antica prassi dell’alternatim nel brano gregoriano del “Salve regina” di Peeter Cornet si arriverà a brani ottocenteschi, come gli spartiti di Ceccherini e Luzzi dell’archivio della Ss. Annunziata di Firenze, o ai più conosciuti di Bellini, Puccini e Mascagni.

L’intera rassegna è trasmessa in diretta da FanoTv (ddt 17) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Senigallia, sul relativo canale Youtube, consentendo una più ampia partecipazione ai concerti.