Ucsi Sardegna: Cagliari, domani la recita del Te Deum in cattedrale con l’arcivescovo Baturi

Saranno celebrati domani alle 11, in cattedrale, a Cagliari, la Messa di fine anno e la recita del Te Deum, promosso dall’Ucsi Sardegna e rivolto a tutti i giornalisti e gli operatori della comunicazione. Il rito sarà presieduto dall’arcivescovo, mons. Giuseppe Baturi. Nel corso della celebrazione eucaristica saranno ricordati inoltre i colleghi e le colleghe morti nel 2020. Da diverso tempo, l’Ucsi promuove, in concomitanza con la fine dell’anno, un momento di preghiera come ringraziamento a Dio per l’anno che sta per concludersi. “Il periodo che stiamo vivendo non è certo dei migliori, vista l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus che, anche nell’isola, ha colpito da un capo all’altro della Regione – si legge in una nota -. Ma, in questa situazione, l’Ucsi ritiene che sia comunque necessario ritrovarsi in preghiera assieme all’arcivescovo con l’auspicio che il 2021 possa essere un anno nel quale, per intercessione del Signore, si cominci a intraprendere un cammino di graduale ritorno alla normalità”.