Diocesi: Bolzano, una candela per l’iniziativa “Luce di pace”

Nella Giornata della pace che si celebra il 1° gennaio sul tema “La cultura della cura come percorso di pace“, monsignor Ivo Muser, vescovo di Bolzano Bressanone, invita a prendersi il tempo per riflettere sulla pace, sull’impegno personale e sulla diffusione della pace nella cerchia di amici e conoscenti, nella parrocchia e in tutta la diocesi. In linea con il motto della giornata è l’invito all‘iniziativa “Luce di pace”, organizzata insieme all’Ufficio diocesano per il dialogo, l’istituto De Pace Fidei, gli scout dell’Agesci e Südtiroler Pfadfinderschaft: propone di realizzare una propria “Candela della pace” (su internet si trovano diversi tutorial) o di utilizzare una candela adatta. Questa candela può essere accesa con la Luce della pace da Betlemme, portata in Alto Adige dagli scout dal 1992. In molte parrocchie questa luce è custodita all’interno della chiesa e attende i fedeli per essere diffusa e trasmessa, come segno che il desiderio di una vita in pace unisce le persone in tutto il mondo. Varie proposte sull’iniziativa Luce di pace sono disponibili sulla pagina web della diocesi. La pace va perseguita in modo concreto, ricorda il vescovo Ivo Muser: “Auguro a tutti noi di prendere le distanze da parole aggressive e che generano angoscia. A breve termine raccolgono applausi e consensi, ma non aiutano a porre ciò che abbiamo in comune al di sopra di ciò che divide. Auguro parole che non suscitino invidia tra di noi, che non incutano paura, che non mettano i gruppi sociali l’uno contro l’altro, ma che invece contribuiscano a smontare le nostre ansie. Già la nostra scelta delle parole deve far capire che vogliamo la pace e che stiamo costruendo una società in cui le persone possano essere diverse senza alcun timore”. Il 1° gennaio alle 17 nel duomo di Bolzano si svolgerà la preghiera ecumenica nella Giornata mondiale della pace 2021. La veglia per la pace viene trasmessa da Radio Sacra Famiglia-InBlu.