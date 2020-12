Terremoto in Croazia: mons. Puljic (presidente vescovi) “vicinanza alla sofferenza della popolazione colpita”

(Foto ANSA/SIR)

“Preghiamo il Signore, siamo partecipi alla sofferenza della gente, non siete soli”: è la prima dichiarazione del presidente della Conferenza episcopale croata e arcivescovo di Zadar, mons. Zelimir Puljic, rilasciata alla Radio cattolica croata Hkr, dopo il forte sisma che ha scosso oggi il Paese balcanico. “Tutti i croati sono vicini spiritualmente ai colpiti del terremoto, esprimo la mia vicinanza – ha aggiunto – anche ai soccorritori, ai militari, ai pompieri, i volontari, fino ai responsabili dei vari servizi”. L’arcivescovo Puljic inoltre ha dichiarato la sua solidarietà in modo particolare all’arcivescovo di Zagabria il cardinale Josip Bozanic e al vescovo di Sisak mons. Vlado Kosic, pastori delle zone più colpite. Il presule ha espresso le sue condoglianze ai familiari della ragazza morta. “Coraggio croati, non siete soli – ha concluso mons. Puljic – c’è la Provvidenza divina che segue la storia delle persone e delle nazioni e vi accompagnerà anche in questi tempi difficili”.