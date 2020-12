Coronavirus Covid-19: Don Orione, inaugurata “la stanza degli abbracci” al centro Mater Dei a Tortona

Al Centro Mater Dei dell’Opera Don Orione a Tortona è stata inaugurata la “stanza del contatto”, un luogo protetto per gli incontri in sicurezza tra ospiti e familiari. In questi mesi di emergenza Covid-19, l’équipe del Centro ha attuato diverse iniziative per riprendere un contatto più diretto e intimo tra familiari e ospiti: dopo le videochiamate, sono partiti gli incontri nel porticato del Centro per vedersi e parlarsi a distanza ma senza filtri di protezione. Ora è stata aperta la “stanza del contatto”. Si tratta di una stanza accessibile dal porticato, suddivisa in due ambienti separati da una parete trasparente. Da un lato, collegato con la casa di riposo, entreranno gli ospiti della residenza; dall’altro, accedendo invece dall’esterno, i loro parenti e amici. Attraverso la parete trasparente i familiari potranno entrare in contatto fisico con la persona che sta nell’altra metà della stanza, in assoluta sicurezza per quanto riguarda il rischio di contagio. “Vogliamo innanzitutto ringraziare coloro che hanno contribuito alla realizzazione – ha detto Fabio Mogni, della direzione del centro – compiendo un passo molto importante soprattutto in questo periodo di Natale. Vedere in questi giorni ospiti e parenti che possono avere un contatto tra loro è sicuramente un gesto straordinario”.