Tv2000: domani il Rosario dal santuario Maria SS.ma del Buoncammino ad Altamura con mons. Ricchiuti

“Prega con noi”. Tv2000 e InBlu Radio invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 30 dicembre alle 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu Radio e su Facebook in occasione della Giornata mondiale della pace (1° gennaio 2021). La preghiera sarà trasmessa dal santuario Maria SS. del Buoncammino ad Altamura e presieduta da mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. La recita del Rosario è in collaborazione con “Pax Christi” di cui mons. Ricchiuti è presidente nazionale.