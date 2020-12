Giornali Fisc: Vita Trentina, il calendario “Due piccoli pesci” per la preghiera in famiglia con bambini e ragazzi

Un calendario per bambini e ragazzi, dai 3 ai 10 anni, pensato per favorire l’incontro con il Vangelo in famiglia. È “Due piccoli pesci”, giunto quest’anno alla seconda edizione e diffuso in tutt’Italia dalla casa editrice Vita Trentina. Il calendario 2021 è uno “strumento” staccabile e colorabile per bambini e ragazzi, ideato e disegnato dall’illustratrice Lorena Martinello. “Attraverso la costruzione del puzzle-disegno sul tema della Parola domenicale consente ai genitori di stare con i loro figli sulle frasi guida del Vangelo”, viene spiegato in una nota, nella quale si sottolinea che “lo hanno sperimentato vari gruppi parrocchiali – tanto che il Servizio Catechesi dell’arcidiocesi di Trento lo ha indicato ai catechisti come sussidio per il prossimo anno – ma anche singole famiglie e perfino gruppi di anziani nelle Rsa”.

Ogni giorno si strappa il foglietto che, dal lunedì al sabato, va a comporre un puzzle con l’immagine guida che può essere colorata, ritagliata e abbellita con varie tecniche: “Per noi il momento della domenica mattina in cui completare il puzzle e leggere il Vangelo – ha testimoniato sul settimanale Vita Trentina una famiglia – è diventato un appuntamento fisso”.

Il calendario per bambini, acquistabile online, rappresenta il “fratello minore” del fortunato calendario “Cinque pani d’orzo” con le riflessioni della Fraternità di Tavodo, pubblicato da Vita Trentina ormai da oltre vent’anni anche all’estero.