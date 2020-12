Solidarietà: Nessunisola e Caritas (Arezzo-Sansepolcro), successo del “regalo sospeso” dedicato a famiglie in difficoltà

Si chiama “Scintille di felicità, un regalo per ogni bambino” l’iniziativa ideata da Valentina Monti per il comitato Nessunisola, con il sostegno del Comune di Sansepolcro e l’azione operativa della Caritas. Un progetto di solidarietà che ha voluto aiutare le famiglie in situazioni di fragilità economica nella città natale di Piero della Francesca, a non far mancare ai propri figli l’appuntamento con Babbo Natale. L’iniziativa solidale ha riscosso un successo e una partecipazione sorprendenti, riuscendo in pochi giorni a raccogliere ben oltre i 141 doni necessari per i bambini censiti dalla Caritas. Sono infatti ben 645 i doni di ogni genere che sono stati raccolti anche grazie al sostengo delle parti sociali ed economiche di Sansepolcro: Confcommercio, Confesercenti, Associazione Commercianti del Centro Storico che si sono impegnate a raccogliere i pacchi regalo, anche per tramite dei club Fidapa, Inner Wheel, Lions, Rotary e Soroptimist che hanno offerto i primi 50 regali sospesi. A questi si sono aggiunti oltre 500€ che sono stati lasciati da anonimi donatori ai negozianti con la richiesta di destinarli all’acquisto di libri scolastici. “In questo momento così difficile per tante famiglie, che devono ricorrere agli aiuti alimentari distribuiti dalla Caritas, ci siamo chiesti se Babbo Natale ce l’avrebbe fatta a raggiungere tutti i bambini – dichiara Monti di Nessunisola – da qui l’idea del “Regalo sospeso”, il modo con cui ognuno di noi è potuto diventare l’anonimo Babbo Natale di un bambino sconosciuto, la scintilla che ha contribuito ad accendere la speranza e la magia del Natale in tutte le case. Perché siamo una comunità, e non vogliamo lasciare indietro nessuno”. E proprio la Caritas, tramite la sua presidente Cristina Franceschini ha diffuso i dati del bisogno assistenziale nel territorio: “Sono 141 i bambini di Sansepolcro, divisi in diverse classi di età (33 bambini 0/3 anni – 24 bambini 3/6 anni – 84 bambini 6/12 anni) a cui la comunità si è impegnata a portare un giocattolo, un libro, un dono per Natale. Al Centro di Distribuzione Alimentare nei giorni delle feste, insieme al pacco con i prodotti tipici del Natale, donato dai Cavalieri di Malta, ci sono stati anche i regali per i bambini. Siamo entusiasti di questa iniziativa, sappiamo che purtroppo ce ne è bisogno”.