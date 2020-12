Pace: Sant’Egidio, il 1° gennaio evento in streaming con collegamenti internazionali

Anche se il lockdown imposto dalla pandemia non consente quest’anno lo svolgimento della tradizionale marcia fino a piazza San Pietro nella Giornata mondiale per la pace del 1° gennaio, la Comunità di Sant’Egidio organizzerà dalle 11.05 “Pace in tutte le terre 2021”, una “manifestazione virtuale” in streaming su www.santegidio.org. L’iniziativa attraverserà diverse aree del mondo e si concluderà in collegamento con l’Angelus del Papa. Il tema scelto da Papa Francesco è “La cultura della cura come percorso di pace”. Vi sarà un’introduzione del presidente della Comunità, Marco Impagliazzo, poi si ascolteranno voci e testimonianze dai centri Dream, per la cura dell’Aids in Africa e la prevenzione del Covid-19, in particolare quello di Zimpeto, in Mozambico, visitato un anno fa dal Papa; dal Nord dello stesso Paese, nella provincia di Cabo Delgado, dove gli attacchi dei gruppi armati hanno creato migliaia di vittime e centinaia di migliaia di sfollati; dal Libano, dove l’esplosione dell’estate scorsa ha indebolito ulteriormente una nazione già in grande sofferenza. Si parlerà anche dei corridoi umanitari, aperti dallo stesso Libano (per i profughi siriani) e dall’isola greca di Lesbo, del processo di pace in Sud Sudan e del Centrafrica, dove si sono appena svolte le elezioni presidenziali e occorre proteggere il percorso verso il disarmo e il dialogo nazionale.