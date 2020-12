Papa Francesco: nomina mons. Dermot Pius Farrell arcivescovo di Dublino

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Dublino (Irlanda), presentata da mons. Diarmuid Martin e ha contestualmente nominato arcivescovo metropolita di Dublino mons. Dermot Pius Farrell, finora vescovo di Ossory. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.

Mons. Dermot Pius Farrell è nato il 22 novembre 1954 a Castletown-Geoghegan, nella contea di Westmeath. Ha compiuto gli studi di Teologia presso il St. Patrick’s College di Maynooth, conseguendo la Licenza in Sacra Teologia. È stato ordinato sacerdote, per la diocesi di Meath, il 7 giugno 1980. Dopo l’ordinazione è stato viceparroco nella chiesa cattedrale (1981-1985). Successivamente è stato inviato a Roma dove ha conseguito il Dottorato in Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana. Tornato in patria, ha iniziato ad insegnare Teologia morale al St. Patrick’s College di Maynooth, divenendone vicepresidente (1993-1996) e presidente (1996-2007). Il 6 giugno 2007 è stato nominato prelato di Sua Santità. Dal 2007 è stato parroco di Dunboyne e, dal 2009, vicario generale della diocesi di Meath. Il 3 gennaio 2018 è stato eletto vescovo di Ossory, ricevendo l’ordinazione episcopale l’11 marzo successivo. All’interno della Conferenza episcopale irlandese svolge il ruolo di Finance Secretary ed è membro dello Standing Committee.