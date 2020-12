Turchia: Presidente Erdogan, messaggio di cordoglio per la morte di mons. Tierrablanca

I funerali di mons. Rubén Tierrablanca González, vicario apostolico di Istanbul, spentosi la sera di martedì 22 dicembre per gli effetti dell’infezione da Covid -19, sono stati celebrati oggi, martedì 29 dicembre, a Istanbul, presso la Cattedrale cattolica dedicata allo Spirito Santo, nel quartiere di Harbiye. La liturgia funebre è stata celebrata nel rispetto delle regole disposte a causa della pandemia. Secondo quanto riferisce l’agenzia Fides, nei giorni scorsi, anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha diffuso un messaggio di cordoglio per la morte del Vicario apostolico di Istanbul, che era anche Presidente della Conferenza dei Vescovi cattolici della Turchia. “Sono dispiaciuto” si legge nel messaggio “per la morte di Rubén Tierrablanca González, Vicario apostolico di Istanbul e Presidente della Conferenza episcopale turca, da tempo in terapia intensiva a causa del contagio da Covid-19. Vorrei esprimere le mie condoglianze alla comunità cattolica latina, a chi gli era vicino e in particolare alla sua cara famiglia”. In occasione della solennità del Natale, il Presidente turco ha anche rivolto un messaggio di felicitazioni ai cristiani, invitando tutti ad “accettare le nostre differenze come una ricchezza”, per “costruire un futuro più prospero nel rispetto reciproco”.