Francia: morti tre soldati in Mali. Mons. Gobilliard, “ci ricordano che ci sono uomini e donne che stanno dando la vita per la pace”

Tre soldati francesi sono rimasti uccisi ieri mattina in Mali mentre erano a bordo di un veicolo blindato colpito da un ordigno nel corso di una esercitazione nella zona di Hombori. Lo ha reso noto l’Eliseo comunicando che il presidente Emmanuel Macron ha appreso la notizia con “grande commozione”. Si tratta dei militari Tanerii Mauri, Quentin Pauchet e Dorian Issakhanian. Il Capo dello Stato rende onore alla memoria di questi soldati, morti per la Francia nel compimento della loro missione e, si legge nel comunicato, “esprime la sua totale fiducia nei militari francesi dispiegati nel Sahel, rende onore al loro coraggio e ribadisce la determinazione della Francia a continuare la lotta contro il terrorismo”. Al dolore si uniscono anche i vescovi francesi. “La tragedia vissuta dai nostri soldati in Mali”, scrive mons. Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione, “ci ricorda che in questo momento ci sono uomini e donne che stanno dando la vita per la pace! Sosteniamoli. Imploriamo il Principe della Pace e preghiamo per le loro famiglie, per i loro amici, per i loro compagni”.

Le drame que nos soldats ont vécu au #Mali nous rappelle qu’en ce moment des hommes et des femmes donnent leur vie pour la paix ! Soutenons-les. Supplions le prince de la paix et prions pour leurs familles, pour leurs amis, pour leurs camarades. pic.twitter.com/u6ReIfzwuf — Mgr E.Gobilliard (@EGobilliard) December 28, 2020