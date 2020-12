Passi di Pace: un itinerario in sei tappe per sette diocesi del Triveneto

Causa Covid-19 non ci sarà la tradizionale Marcia per la pace a gennaio. Ma l’appuntamento è stato trasformato e amplificato. Se non si può marciare insieme, infatti, ciascuno può fare un passo di pace e in questo caso a farlo sono sette le diocesi del Triveneto, che scandiranno un “cammino disarmante” in sei passi.

Padova, Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Trento, Treviso, Vicenza e Vittorio Veneto sono le sette Chiese che insieme propongono un itinerario che si svilupperà lungo l’intero mese di gennaio, grazie anche alla collaborazione di numerose associazioni e realtà dei territori coinvolti. “Abbiamo deciso di ‘unirci’ per pensare e organizzare il ‘tempo della pace’ e abbiamo coinvolto sette diocesi, mettendo a tema un argomento – il disarmo – che porta con sé una serie di altri temi, non ultimo la finanza etica”, sottolinea suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio di Pastorale sociale, del lavoro, giustizia e pace della diocesi di Padova, che sta coordinando l’iniziativa. Il percorso “Cammino disarmante” prevede una serie di appuntamenti on line che segneranno sei passi – unire, pregare, conoscere, ascoltare, sperare, dialogare – tutti accompagnati anche da una citazione dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.

Il via, venerdì 1° gennaio, con il primo passo “unire” con l’invito a tre minuti di riflessione quotidiana sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale per la pace 2021. Inoltre, alle 16, verrà proposto un video di avvio del “cammino disarmante” con alcune iniziative e proposte di pace, tra cui la ricetta del dolce della pace da fare in famiglia o la costruzione di un portacandela.