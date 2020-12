Diocesi: mons Fragnelli (Trapani) su dimissioni mons. Cuttitta, “perdo un collaboratore discreto e concreto”

“Questa notizia davvero spiacevole delle tue dimissioni per motivi di salute mi riempie il cuore di tristezza. Nel servizio episcopale che mi è affidato, in regione e in Italia, avverto il dolore di perdere un caro collaboratore, discreto e concreto, ma soprattutto il dispiacere e l’ammirazione insieme nel vedere un amico farsi da parte per amore del Signore e della Chiesa a cui Egli l’aveva mandato cinque anni orsono”. Lo scrive il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, presidente della Commissione episcopale famiglia, giovani e vita della Cei, nel suo messaggio inviato a mons. Cuttitta dopo la notizia delle sue dimissioni da vescovo di Ragusa. Quest’ultimo è stato finora anche membro della stessa commissione guidata da mons. Fragnelli a livello nazionale. E a nome dei Confratelli vescovi e dei presbiteri membri della Commissione Cei, il vescovo di Trapani assicura a mons. Cuttitta che “ora più che mai i sentimenti della nostra fraterna stima e della nostra affettuosa vicinanza nella preghiera, grati per la tua sempre puntuale e costruttiva partecipazione ai nostri lavori”. A nome della diocesi di Trapani, inoltre, esprime “sentimenti di gratitudine e fiducia ecclesiale per il servizio reso alla CESi e al Centro buon Pastore”. “Sei sempre, per noi, il ragazzo – vescovo cresciuto alla scuola del beato Pino Puglisi: in questo tuo evento personale non è possibile non vedere quel legame ideale con Colui che ci incoraggia dal cielo ad amare la nostra terra e la nostra gente con la prontezza del chicco di grano che si lascia consegnare alla terra per portare molto frutto”.