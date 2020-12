Terremoto in Croazia: card. Bozanic, “solidarietà per i terremotati”. Stanziamento urgente di aiuto alla Caritas di Sisak

Un appello alla solidarietà verso le persone colpite dal terremoto, “perché il cuore umano è aperto al bene”. L’auspicio arriva dall’arcivescovo di Zagabria, card. Josip Bozanic, dopo il devastante sisma che ha colpito la capitale e la regione di Sisak con magnitudo di 6,2 causando morti, feriti e danni materiali. “In questa prova Dio mostrerà una nuova speranza che diventa evidente in modo particolare nei tempi difficili. Il mio appello di solidarietà è soprattutto nei confronti delle famiglie, dei bambini, dei giovani, anziani e dei malati”, ha aggiunto. Inoltre il cardinale ha ordinato lo stanziamento di un aiuto urgente per le persone colpite dallo sisma, l’assistenza sarà fornita tramite la Caritas dell’arcidiocesi di Zagabria che la farà arrivare alla diocesi di Sisak per i bisognosi. Il porporato ha raccontato in un video pubblicato sul sito dell’arcidiocesi di Zagabria che “dalle immagini vediamo Petrinja città distrutta, Sisak e tutta la zona”. “Molte persone sono rimaste senza casa, di questo dobbiamo occuparci ora” ha sottolineato. Bozanic ha riferito anche “di danni a Zagabria ma bisogna pensare prima a Sisak, che è la zona più colpita”.