Tv2000: una programmazione speciale per il periodo natalizio

Le celebrazioni con Papa Francesco, i film per la famiglia, i grandi classici del cinema, i documentari e i concerti (Simone Cristicchi, Frate Alessandro una voce da Assisi; concerto di Natale a Vienna; concerto Art Voice christmas songs). Tv2000 dedica una programmazione speciale per le festività natalizie dal 20 dicembre al 6 gennaio. “Tra gli eventi più significativi con il Pontefice – si legge in una nota diffusa oggi -: la messa di Natale giovedì 24 dicembre ore 19.30; la Benedizione Urbi et Orbi venerdì 25 dicembre ore 12.00; Angelus da san Pietro sabato 26 e domenica 27 dicembre ore 12; Primi vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso giovedì 31 dicembre ore 17.00; Messa nella festa di Maria Madre di Dio e Angelus da piazza San Pietro venerdì 1 gennaio dalle ore 10; Messa dell’Epifania e Angelus da piazza San Pietro mercoledì 6 gennaio dalle ore 10”. “Giovedì 31 dicembre, inoltre, alle ore 20.30 il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i film trasmessi dall’emittente della Cei per il Natale: Un bambino di nome Gesù (lunedì 21 e martedì 22 dicembre ore 21.20 ), Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia (mercoledì 23 dicembre ore 21.50 e sabato 26 dicembre in seconda serata), Piccole donne (venerdì 25 dicembre ore 21.20), Ad occhi aperti (sabato 26 dicembre ore 21.20), The Christmas cottage (domenica 27 dicembre ore 21.05), Figlio di Dio (lunedì 28 dicembre ore 21.20), Il piccolo Nicholas e i suoi genitori (sabato 2 gennaio ore 21.20), I tre moschettieri (sabato 2 gennaio in seconda serata), il cartone animato ‘Il principe d’Egitto’ (mercoledì 6 gennaio ore 21.50), Preferisco il Paradiso (lunedì 4 e 11 gennaio ore 21.20).