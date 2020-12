Sport: il 21 dicembre l’evento di Natale per gli sportivi “Dare luce alle Stelle”

Le stelle dello sport lanceranno un messaggio di coraggio e di speranza. Lunedì, alle 19.30, in diretta streaming sul sito del Coni, sarà trasmesso l’evento “Dare luce alle stelle”, iniziativa promossa con l’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e Sport della Cei. Un momento originale, pieno di contributi, musica e testimonianze che intende “dare profondità alla prospettiva di tutti gli appassionati grazie alla forza dei valori intangibili di un movimento che è anche sinonimo di riscatto e di ripartenza”. La supervisione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, la regia del cappellano della squadra olimpica, don Gionatan De Marco, e il contributo musicale del direttore d’orchestra e medagliato olimpico, Lorenzo Porzio, alla presenza del segretario generale del Coni, Carlo Mornati, metteranno idealmente in connessione – dal Salone d’Onore – tutto lo sport italiano, coinvolgendo atlete e atleti dell’Italia Team, tra cui Raphaela Lukudo (Atletica), Elia Viviani (Ciclismo), Federica Brignone (Sci Alpino) e il tecnico della Nazionale di ginnastica ritmica, membro del Consiglio nazionale del Coni, Emanuela Maccarani. “Il modo più emblematico per fare squadra e vincere insieme anche le sfide fuori dal campo – si legge in una nota -, mitigando il dolore e cancellando le paure, grazie alla forza degli ideali che animano i nostri fantastici campioni”.