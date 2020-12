Papa Francesco: nomina mons. Lagnese vescovo di Caserta

Papa Francesco ha nominato vescovo di Caserta mons. Pietro Lagnese, trasferendolo dalla diocesi di Ischia. Lo rende noto la Sala stampa vaticana nel Bollettino diffuso oggi.

Mons. Lagnese è nato il 9 settembre 1961 a Vitulazio, nell’arcidiocesi di Capua e in provincia di Caserta. Ha compiuto gli studi presso il Seminario arcivescovile di Napoli Card. Alessio Ascalesi e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino, dove ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia. È stato ordinato presbitero il 1° maggio 1986. Ha svolto i seguenti incarichi: parroco di Santa Maria dell’Agnena a Vitulazio (1987-2013); segretario del Sinodo diocesano (1988-1993); Padre Spirituale presso il Seminario arcivescovile di Napoli Card. Alessio Ascalesi; membro del Collegio dei Consultori; responsabile regionale della Pastorale della Famiglia.

Eletto alla Sede vescovile di Ischia il 23 febbraio 2013, mons. Lagnese ha ricevuto la consacrazione episcopale il 1° maggio successivo. All’interno della Conferenza episcopale campana è delegato per il Settore Giustizia e Pace.