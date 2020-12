Sovraindebitamento: fondazioni antiusura delle diocesi di Roma e Gaeta plaudono alla nascita di un fondo per le vittime creato da Regione Lazio

“Scelte concrete importanti nel metodo e nel merito”: con queste parole, la Fondazione antiusura della diocesi di Roma “Salus Populi Romani” e quella dell’arcidiocesi di Gaeta “Magnificat” accolgono la notizia della creazione, da parte della Regione Lazio, di un Fondo Unico da 4,4 milioni di euro per il contrasto all’usura e il sostegno alle vittime. “Avevamo chiesto misure straordinarie di fronte a una situazione straordinaria – scrivono in un comunicato congiunto le due associazioni – ed è per questo che accogliamo con soddisfazione la decisione della Regione Lazio di sostenere finanziariamente le famiglie e le imprese in gravi difficoltà per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e maggiormente a rischio di cadere nelle grinfie della illegalità, di quella usura di prossimità di triste memoria”. Grazie a queste misure, famiglie e imprese in difficoltà potranno rivolgersi alle due fondazioni, iscritte nell’albo previsto dalla Legge regionale n. 14 del 2015 per accedere agli aiuti previsti dal fondo. “La nostra rete di sportelli di ascolto e di servizi di protezione sociale opera da anni nel Lazio – proseguono Salus Populi Romani e Magnificat – e in questi mesi abbiamo continuato ad operare per prevenire e contrastare il sovra indebitamento e l’usura”. Ringraziando l’amministrazione regionale per i nuovi interventi, concludono: “Occorre intensificare il metodo del dialogo e della cooperazione tra istituzioni pubbliche e gli altri attori della vita economica e sociale per rafforzare le misure di protezione e di ripresa attiva di quanti sono in maggiori difficoltà”.