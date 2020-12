Natale 2020: diocesi Viterbo, le campane delle chiese suoneranno a festa a mezzanotte

“Vista l’impossibilità di celebrare nell’orario tradizionale la Messa della Notte di Natale, sarebbe comunque un bel gesto far suonare le campane delle nostre chiese a mezzanotte per invitare i fedeli, dalle proprie case, a un momento di preghiera assieme a tutta la famiglia”. Lo scrive il vescovo di Viterbo, mons. Lino Fumagalli, in una nota inviata ai parroci della diocesi.

“Il suono delle campane a festa nella chiesa indica l’annuncio di qualcosa di bello, ma anche il ritrovarci a far festa con il Signore – si legge nella nota -. Quest’anno, nella notte di Natale, oltre alla stella che guida i pastori al bambino Gesù e al canto degli angeli che annuncia la nascita del Salvatore, per la diocesi di Viterbo si uniranno le campane a feste delle tante chiese sparse nel vasto territorio della diocesi a ricordare che Gesù nasce per tutti e in tutte quelle realtà vicine a noi”.