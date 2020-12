Diocesi: Padova, quest’anno la benedizione delle mamme in dolce attesa si terrà on line. Appuntamento il 20 dicembre

Si terrà anche quest’anno, a ridosso del Natale, l’incontro con la benedizione, da parte del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, delle mamme in dolce attesa. L’appuntamento, a cui sono naturalmente benvenuti anche i futuri papà, per via delle restrizioni per l’emergenza sanitaria si terrà on line, sulla piattaforma Zoom previa iscrizione via email scrivendo a benedizionemamme@gmail.com. L’incontro, organizzato da Pastorale della Famiglia, Ufficio per l’Annuncio e la catechesi e Museo diocesano, si terrà domenica 20 dicembre, alle 15. Dopo un’introduzione curata da Antonella Meneghin, dell’équipe Arte e catechesi, e i saluti del direttore dell’Ufficio per l’Annuncio e la catechesi, don Carlo Broccardo, e di una coppia che collabora con l’Ufficio di Pastorale della Famiglia, ci sarà spazio per l’arte e il canto. Il direttore del Museo diocesano, Andrea Nante, illustrerà la Cappella di Santa Maria degli Angeli e il Trittico dell’Annunciazione, all’interno di Palazzo vescovile; mentre Elena Curnis, dell’équipe Arte e catechesi, descriverà altre due opere conservate al Museo: la Madonna con il Bambino di Giusto de’ Menabuoi e la Madonna dell’umiltà di Nicoletto Semitecolo. Il pomeriggio sarà accompagnato dal canto di Solensemble.

Poi, dopo la lettura di un brano evangelico, il collegamento con il vescovo Cipolla che interagirà con le mamme e i papà, per concludere con la benedizione finale.