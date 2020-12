San Nicola: Metropolita Hilarion (Patriarcato Mosca), “importante sua intercessione per il mondo intero”

“È importante poter chiedere l’intercessione di san Nicola per la Russia e per il mondo intero in questo momento così particolare. E lo vogliamo fare a Bari nel giorno della solennità del Santo secondo il calendario liturgico della chiesa ortodossa russa”. Con questo breve pensiero il Metropolita Hilarion Alfeev, presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, oggi a Bari, nella basilica di San Nicola, per celebrare la Divina Liturgia della festa dedicata al vescovo di Myra e patrono di Bari secondo il calendario Giuliano. Anche i riti ortodossi per San Nicola, naturalmente, sono stati condizionati dallo stato di emergenza dovuta alla pandemia, costringendo la comunità russa di fedeli ad un accesso limitato in basilica.

La visita del Metropolita Hilarion è stata breve ma fortemente voluta da lui stesso, iniziata nella serata di ieri, al suo arrivo in Puglia, con una intima e solitaria venerazione delle reliquie del santo di Myra, nella cripta della basilica a lui intitolata. La visita si è conclusa questa mattina con la Divina Liturgia secondo il rito ortodosso, prima del ritorno a Mosca.