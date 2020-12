Natale: domani a Livorno concerto di beneficenza a favore della Caritas

Domani, alle 19, presso la chiesa del Sacro Cuore di Livorno, si svolgerà il concerto di beneficenza “Note di Natale”, promosso da Sintomi di Felicita e Lions Livorno Host, a sostegno alla Caritas diocesana della città toscana, per portare una carezza e un dono di Natale a chi vive nel bisogno. Saranno protagonisti il tenore Marco Voleri e la pianista Anna Cognetta. Special guests: Beatrice Venezi, Amanda Sandrelli, Karima e Leonardo Fiaschi. “Sarà un concerto per canto e pianoforte, con brani natalizi e arie sacre”, informano i promotori dell’iniziativa: ad eseguirli ci sarà il tenore Marco Voleri, accompagnato dalla pianista Anna Cognetta. La serata sarà arricchita dalla presenza virtuale dell’attrice Amanda Sandrelli, dell’attore ed imitatore Leonardo Fiaschi, della cantante Karima e della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che attraverso un video reciteranno una poesia di Natale ciascuno di Gianni Rodari, di cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita. L’obiettivo: creare una raccolta fondi per la Caritas di Livorno. Sarà possibile seguire il concerto Note di Natale anche attraverso la diretta streaming sui canali social di Sintomi di Felicità, Lions Livorno Host e ANCRI. Le donazioni saranno raccolte direttamente da Caritas Livorno attraverso l’ Iban: IT89I0846113900000010683605 e una sottoscrizione facebook sul profilo Caritas Livorno.