Natale 2020: mons. Sorrentino (Assisi) agli ammalati e agli operatori sanitari, “vi vogliamo bene e vi stimiamo”

“Il mio augurio di Pastore è che Gesù Bambino che viene dal cielo a fare sua la nostra sofferenza faccia sentire a tutti gli ammalati e a tutti voi, che vi prendete cura di loro, la gioia del cuore”. È questo uno dei passaggi del videomessaggio di auguri di Natale che il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, rivolge agli ammalati, ai sofferenti e agli operatori sanitari, soprattutto in questo tempo di pandemia da Coronavirus. “Abbiamo visto – aggiunge il vescovo – tanti episodi in questo periodo, anche di eroismo di persone che si sono dedicate in maniera eccezionale. Abbiamo sentito che è la solidarietà che dà sapore alla vita, ci fa stare uniti nella sofferenza e ci permette di superarla”.

Il pensiero quindi agli ammalati: “Ci state a cuore e vi vogliamo bene anche se in questa situazione forse non sempre possiamo esprimervelo”. Infine, agli operatori sanitari “che vi prendete cura di noi”, il vescovo li incoraggia a sentire che “vi vogliamo bene, che stimiamo il vostro lavoro, la vostra professionalità, la vostra dedizione”.