Papa Francesco: riceve in udienza privata una delegazione dell’Acr. Donati prodotti per i senzatetto

foto SIR/Marco Calvarese

Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata una piccola delegazione dell’Azione cattolica dei ragazzi (Acr) per gli auguri di buon Natale. Un appuntamento ormai tradizionali che si è rinnovato anche in questo anno segnato dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni ai contatti tra persone. Ad accompagnare Adriana (10), Carlotta (13), Niccolò (14 anni) e Riccardo (12 anni), acierrini della diocesi di Albano, l’assistente ecclesiastico generale dell’Ac, mons. Gualtiero Sigismondi, il presidente nazionale dell’Ac, Matteo Truffelli, il responsabile nazionale dell’Acr, Luca Marcelli, l’assistente ecclesiastico centrale dell’Acr, don Marco Ghiazza. I ragazzi hanno portato in dono al Papa prodotti utili alle persone accolte nel dormitorio di “Dono della misericordia”, in via dei Penitenzieri, voluto da Francesco e destinato ai senzatetto.

Al Pontefice consegnata anche una copia di “La pace fa notizia”, il sussidio del Mese della Pace 2021. Lo strumento che accompagna l’iniziativa annuale Ac del prossimo gennaio dedicata alla costruzione di “percorsi di pace”, tracciata nel solco del messaggio di Francesco “La cultura della cura come percorso di pace” dedicato alla 54esima Giornata mondiale della Pace, celebrata il primo gennaio 2021. Il Mese della Pace 2021 vedrà la realizzazione di un progetto nazionale di raccolta fondi a favore di Terre des Hommes, l’associazione impegnata nella tutela dell’infanzia e promotrice di iniziative specifiche legate alla crisi sanitaria, economica e sociale prodotta dalla pandemia da Covid-19.