“A Sua Immagine”: 19 e 20 dicembre. Speciale sul Natale con ospiti Emanuela Aureli, Antonio Polito e il Piccolo Coro dell’Antoniano

Uno speciale di due puntate dedicato al Natale: questo è il filo rosso delle due puntate di “A Sua Immagine”, in onda su Rai Uno sabato 19 e domenica 20 dicembre. Tanti gli ospiti tra cui l’attrice comica Emanuela Aureli, l’editorialista del “Corriere della Sera” Antonio Polito e il Piccolo Coro dell’Antoniano. “A Sua Immagine” è un programma realizzato dalla Rai insieme alla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con alla conduzione Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Sabato 19 dicembre, alle ore 15 su Rai Uno, “A Sua Immagine” dedica un approfondimento al Natale dei bambini nello spazio “Insieme a Papa Francesco”. In studio con Lorena Bianchetti padre Daniele Randazzo, parroco di Santa Maria della Salute a Primavalle, e in collegamento Emanuela Aureli insieme alla sua famiglia; c’è anche la testimonianza musicale del Piccolo Coro dell’Antoniano. Nel corso della puntata lo spazio “Le ragioni della Speranza”, momento dedicato al commento del Vangelo della domenica: don Marco Pozza questa settimana ci conduce alla scoperta del Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza.

“Il Sentimento del Natale” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 20 dicembre, in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. In dialogo con Lorena Bianchetti su questo Natale segnato dalla pandemia da Covid-19 troviamo il teologo don Armando Matteo, la psicologa Michela Pensavalli e il giornalista Antonio Polito, editorialista del “Corriere della Sera”. Alle ore 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, come di consueto la linea passa alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa domenica viene trasmessa da Rieti, dalla Chiesa di Sant’Agostino, con la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Conclude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di papa Francesco, in diretta alle ore 12 da piazza San Pietro.