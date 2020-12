Card. Feroci: il 26 dicembre in visita a Pizzoli suo paese natale

Il neo cardinale Enrico Feroci, parroco di Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva e rettore del Seminario della Madonna del Divino Amore, sarà in visita a Pizzoli (L’Aquila), suo paese natale, il prossimo 26 dicembre. L’occasione, dichiara al Sir il parroco don Claudio Tracanna, è data dai festeggiamenti in onore di Santo Stefano protomartire, patrono di Pizzoli. Il porporato ha accolto l’invito rivoltogli dal sindaco, Giovannino Anastasio e dallo stesso parroco, don Tracanna. Il neo cardinale è nato a Pizzoli il 27 agosto 1940 ed è stato battezzato nell’antica e monumentale chiesa parrocchiale di S. Stefano a Monte il 15 settembre dello stesso anno. Il Comune e la Parrocchia hanno messo già in moto la macchina organizzativa per accogliere il porporato tenendo conto anche delle norme anticontagio che saranno rigorosamente rispettate.