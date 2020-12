Marcia della pace: San Gavino Monreale, il 28 dicembre le realtà in prima linea nell’emergenza Covid si raccontano

Si svolgerà, lunedì 28 dicembre, alle 15, nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, a San Gavino Monreale (Sud Sardegna), la 34esima Marcia della pace dal titolo “La cultura della cura come percorso di pace. La Chiesa, la Caritas, il volontariato ‘ospedali da campo’ in tempo di Covid”. A promuoverla, la diocesi di Ales-Terralba, attraverso la Caritas diocesana, in collaborazione con la Delegazione regionale Caritas Sardegna, il CSV Sardegna Solidale e il Comune di San Gavino Monreale.

Quest’anno, a causa della pandemia, l’iniziativa non potrà svolgersi secondo le consuete modalità. Consisterà, quindi, in un momento di riflessione, nel rispetto delle normative anti-Covid, sul ruolo della Chiesa, attraverso la Caritas, e di tutte le realtà – dagli operatori sanitari e da quelli della carità al mondo del volontariato – in prima linea, durante l’emergenza sanitaria. Su questo sfondo, particolare attenzione sarà rivolta all’impegno della Caritas Sardegna nel territorio regionale per continuare a garantire i servizi essenziali alle persone più fragili, tra cui quelle famiglie impoverite proprio a causa della crisi sanitaria, sociale ed economica, nell’ottica della promozione umana, della giustizia e della pace sociale.

Dopo i saluti di mons. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e amministratore apostolico di Ales-Terralba, e di Carlo Tomasi, sindaco di San Gavino Monreale, interverranno Raffaele Callia, delegato regionale Caritas Sardegna e direttore della Caritas diocesana di Iglesias, Giampiero Farru, presidente CSV Sardegna Solidale, don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba, mons. Giuseppe Baturi arcivescovo di Cagliari e testimone dell’iniziativa. Le conclusioni saranno affidate a don Angelo Pittau, presidente del Comitato promotore della 34esima Marcia della pace. Gli intermezzi musicali saranno curati da Davide Moreno e Nicola Frongia. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi di Ales-Terralba, sul sito internet e sulla pagina facebook del CSV Sardegna Solidale.