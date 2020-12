Diocesi: Acli Caserta, nomina a vescovo di mons. Lagnese è “un grande dono di speranza”

La nomina di mons. Pietro Lagnese a vescovo di Caserta è “un grande dono di speranza che accogliamo con gratitudine”. Lo scrivono in una nota le Acli di Caserta. Dopo aver appreso del trasferimento del presule dalla diocesi di Ischia a Caserta, le Acli hanno espresso “un sentito ringraziamento al Santo Padre”. E si dicono “unite nell’accogliere il nuovo Pastore”. Partecipano “con felicità al principio del suo Ministero”. A lui esprimono “affetto e vicinanza nell’impegnativa missione che lo aspetta”. “La carica umana e la sensibilità sociale del nuovo vescovo saranno le basi per rendere fecondo il suo lavoro e per rendere il suo apostolato elemento di conforto e stimolo in questo tempo arduo per i nostri territori – continua la nota -, dove sono consistenti le inquietudini del mondo del lavoro e difficili le condizioni dei più deboli”.