Natale 2020: diocesi Fermo, oggi la prima video-catechesi per famiglie in tempo di pandemia

Un progetto multimediale per vivere in famiglia le tappe principali dell’anno liturgico, a partire dai tempi di Avvento e Natale. Il primo video in anteprima sarà diffuso oggi, sabato 19 dicembre, alle 21.30, sul canale You Tube “Arcidiocesi di Fermo” e sul sito diocesano. Valorizzare le famiglie come luogo di formazione alla fede in questo tempo di pandemia è stato l’obiettivo intrapreso dall’arcidiocesi di Fermo attraverso la sinergia tra Ufficio per la Pastorale della Famiglia, Ufficio per le Comunicazioni sociali e Ufficio Catechistico. Ripensare alcune pratiche pastorali – in tempo di pandemia – e cominciarne di nuove è stata la sfida che ha animato il progetto “(D’) istanti…vicini”. Una proposta di catechesi familiare che richiede agli sposi, ai genitori e ai figli il desiderio di provare a vivere momenti di condivisione e complicità per leggere la quotidianità della vita alla luce del Vangelo e crescere insieme nella fede. In pratica, “trovare un tempo e uno spazio in casa per incontrarsi e assaporare nuovi linguaggi per il dialogo in famiglia”. Il progetto, fruibile anche dalle parrocchie per la catechesi, si svilupperà durante tutto l’anno liturgico. Questa tappa iniziale “Avvento e Natale” è il primo tassello del puzzle che si comporrà con una serie di video e materiale utile per camminare insieme “in questo tempo difficile ma fecondo”.