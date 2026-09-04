Diocesi: Fano, domenica sera a Cartoceto spettacolo “Nûr – Luce. Forme inattese di dialogo interculturale”

È intitolato “Nûr – Luce. Forme inattese di dialogo interculturale” lo spettacolo che andrà in scena nella serata di domenica 6 settembre, dalle 21, presso la chiesa parrocchiale-santuario diocesano Beata Vergine delle Grazie di Cartoceto. Come viene spiegato in una nota pubblicata sul sito web della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, “si tratta di un significativo progetto di teatro sociale, ideato con la regia di Vito Minoia e curato dal Teatro Universitario Aenigma Aps”. “L’appuntamento – prosegue la nota – offre un’occasione preziosa di riflessione e incontro, utilizzando l’arte scenica come veicolo privilegiato per stimolare il confronto, la conoscenza reciproca e l’abbattimento delle barriere culturali”. L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa e sostenuta dalla diocesi insieme all’Ufficio Pastorale Migrantes e alla Fondazione Migrantes (organismo pastorale della Cei), grazie ai fondi dell’8xmille della Chiesa cattolica. L’evento ha, inoltre, il patrocinio e la collaborazione del Garante regionale dei diritti della persona della Regione Marche, del Comune di Cartoceto e della Pro Loco di Cartoceto.

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