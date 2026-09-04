Diocesi: Acerenza, nel fine settimana a Oppido Lucano iniziative per commemorare la venerabile Francesca Lancellotti

Si svolgeranno in questo fine settimana, a Oppido Lucano, alcune iniziative per commemorare la venerabile Francesca Lancellotti. Gli appuntamenti, sotto il tema “Cristiani laici e famiglia, la Ven. Francesca Lancellotti di Oppido Lucano”, sono promossi da arcidiocesi di Acerenza, Ufficio diocesano laici e famiglia, Commissione diocesana per la venerabile Francesca Lancellotti e parrocchia SS. Pietro e Paolo di Oppido Lucano.

Oggi pomeriggio, alle 17.30, presso il santuario diocesano di Maria Santissima del Belvedere, mons. Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, presiederà la celebrazione eucaristica; la commemorazione della venerabile sarà sul tema “La spiritualità laicale familiare”. Domani, il santuario ospiterà la Giornata degli anziani e dei nonni: alle 16, Rocco Gentile, direttore del Centro lucano di bioetica e professore all’Istituto teologico di Basilicata, approfondirà i contenuti del messaggio di Papa Leone XIV per la VI Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si è celebrata il 26 luglio; alle 17.30, mons. Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza, presiederà la celebrazione eucaristica: alla luce delle letture della XXIII domenica del Tempo ordinario verrà approfondita l’esperienza eroica di Francesca Lancellotti, madre di famiglia. Infine, domenica sera, dalle 20, si svolgerà la veglia itinerante “Verso il fonte battesimale della ven. Francesca”: il ritrovo è fissato al Paschiere per raggiungere la chiesa parrocchiale; presiederà don Filippo Nicolò, rettore dell’Almo Collegio Capranica in Roma.

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