Diocesi: card. Battaglia (Napoli), “dobbiamo avere il coraggio di disturbare”

“Dobbiamo aiutare i nostri giovani a non lasciarsi rubare la speranza”. È l’invito che ha rivolto ieri sera il card. Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, nella messa in cattedrale, nel X anniversario della sua ordinazione episcopale e in occasione del mandato alle Équipe di Comunione parrocchiali.

Il segreto è semplice: “Amate Cristo, amate la vita, e amate i poveri! Amate coloro che il mondo scarta e che il Vangelo mette al primo posto. Se questa sera guardo a questi dieci anni da vescovo, posso dirvi con assoluta certezza che i miei veri maestri di teologia non sono stati soltanto i libri. Sono stati i poveri”.

Di fronte ai tanti problemi che affliggono Napoli, il porporato ha rivolto una parola chiara: “Dobbiamo avere il coraggio di chiamare per nome le strutture di peccato che generano la povertà. Dobbiamo avere il coraggio di disturbare. Perché una Chiesa che non disturba il potere quando il potere schiaccia i deboli è una Chiesa che ha smesso di assomigliare al suo Signore”. Di qui la richiesta: “Non perdiamo la profezia! E lo dico soprattutto alle sorelle e ai fratelli delle Equipe di Comunione che oggi ricevono il mandato”. Ricordando che “Dio non sceglie i forti per fare le sue opere; sceglie i deboli perché sia chiara la forza del suo amore”, ha lasciato “un piccolo segno”: “Una cordicina e un moschettone. Poche cose, semplici, quasi povere. Ma dentro questa semplicità c’è un’immagine che vorrei rimanesse con noi: quella della cordata”. “Vorrei che quel piccolo segno vi ricordasse questo: che la Chiesa è una cordata. Che il cammino pastorale è una cordata. Che la comunione è una cordata. Che il Vangelo ci lega gli uni agli altri non per limitarci, ma per salvarci. Perché nessuno si salva da solo”, ha concluso il card. Battaglia.

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