Diocesi: Pinerolo, domenica la “Giornata dell’appartenenza”. In duomo messa presieduta da mons. Olivero, poi consegna del premio “Testimoni del Tempo”

Si svolgerà domenica 6 settembre, a Pinerolo, la tradizionale “Giornata dell’appartenenza”, manifestazione organizzata dalla diocesi in collaborazione con il Comune e con l’aiuto della Pro Loco e del Lions Club Pinerolo Acaja. L’evento – dalle 10 alle 18 – condividerà gli spazi di piazza Vittorio Veneto con “Porte aperte allo sport”. Le associazioni che hanno aderito – ha spiegato la diocesi in un comunicato – presenteranno ad un pubblico sempre molto attento le loro attività cercando anche di intercettare la curiosità di tanti per invogliare il maggior numero di persone all’attività di volontariato. Appartenenza dunque ad una città, ad un territorio che, negli anni, è divenuto via via più multietnico e, per sottolineare questo aspetto, al termine delle iniziative programmate si lascerà lo spazio ad una cena organizzata dalla Pro Loco.

Nel tardo pomeriggio, alle 18.30, in duomo il vescovo diocesano, mons. Derio Olivero presiederà la celebrazione eucaristica solenne in occasione della festa patronale, cui farà seguito la consegna del premio “Testimoni del Tempo” introdotta dai saluti del vescovo e del sindaco Luca Salvai.

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