Editoria religiosa: card. Parolin per i 20 anni della rassegna di Pordenone, “la cultura come incontro”

“La cultura è uno dei luoghi privilegiati nei quali l’uomo può incontrare l’altro e interrogarsi sul senso della propria esperienza”. Lo scrive il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, in una lettera per la XX edizione di “Ascoltare, Leggere, Crescere. Incontri con l’editoria religiosa”, la rassegna promossa dall’Associazione Eventi che si svolgerà dal 24 settembre al 6 ottobre a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia, e che sarà presentata alla stampa domani, venerdì 4 settembre, alle 11, nella Sala di rappresentanza dell’ex convento di San Francesco a Pordenone. “Ascoltare, leggere, crescere sono tre verbi che, insieme, descrivono un cammino umano e culturale: l’apertura all’altro, la ricerca della verità, la disponibilità a lasciarsi trasformare dall’incontro con ciò che ancora non conosciamo”, osserva il porporato, ricordando che la manifestazione propone il libro “non semplicemente come oggetto della conoscenza, ma come occasione di dialogo, di confronto e di crescita”. Nata nel 2007 con la presentazione del primo volume del “Gesù di Nazareth” di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, su iniziativa di don Giuseppe Costa, salesiano, direttore della Libreria editrice vaticana dal 2007 al 2017, la rassegna compie quest’anno vent’anni. “Leggere significa molto più che acquisire informazioni”, prosegue Parolin. “Vuol dire entrare in relazione con una storia, una persona, una visione del mondo”. Il cardinale ringrazia il curatore Sandro Sandrin, il Comune di Pordenone e la Chiesa diocesana di Concordia-Pordenone, sottolineando come la collaborazione tra realtà civili ed ecclesiali sia “un segno rilevante della possibilità di lavorare insieme al servizio della comunità”.

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