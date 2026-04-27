Pace: Mantova, nel pomeriggio lezione “La parola che non passa: ‘Tu non uccidere’”. Verrà presentata la “Tre giorni mazzolariana”

“La parola che non passa: ‘Tu non uccidere’”. Questo il titolo della lezione pubblica che alcuni docenti dell’Istituto superiore di Scienze religiose “San Francesco” di Mantova dedicheranno ad alcuni “Profeti di pace in un mondo di armi”. L’appuntamento è in programma nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, dalle 17.30 alle 19 nell’aula magna del Centro pastorale diocesano di Mantova. Interverranno Roberto Melli su “Pensare alla pace a partire da Clemente Rebora” e Giovanni Pernigotto su “Pensare alla pace a partire da Giuseppe Dossetti” moderati da Enrico Garlaschelli. Nell’occasione verrà presentato il programma della 7ª edizione della “Tre giorni mazzolariana”.