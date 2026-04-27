Diocesi: Treviso, in festa per San Liberale. In cattedrale mons. Tomasi presiederà la messa con il rinnovo delle promesse delle cooperatrici pastorali

In occasione della festa di San Liberale, patrono della città e della diocesi di Treviso, il vescovo Michele Tomasi, presiederà oggi in cattedrale, alle 18.30, la celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari. Al termine, come da tradizione, le cooperatrici pastorali diocesane rinnoveranno le loro promesse di castità, povertà e obbedienza al vescovo. Il presule consegnerà il rinnovato Direttorio delle cooperatrici. E proprio in questa occasione reciterà una preghiera di benedizione per la nuova missione della cooperatrice pastorale Lucia Michielin, in partenza per il Paraguay.

Nel pomeriggio, dalle 16.30, nell’oratorio della cattedrale, si terrà per iniziativa dell’Ufficio per l’Annuncio e la catechesi, nell’ambito delle iniziative di “Agorà – in dialogo con il mondo”, un incontro su “Pelagianesimo e gnosticismo – Eresie di ieri e di oggi”. San Liberale, venerato come difensore della fede, combatté, all’inizio del V secolo, contro l’eresia ariana che minacciava il Veneto. Interverranno don Virgilio Sottana, direttore della Scuola di Formazione teologica sul tema “Attualità della questione delle eresie, sottili nemici della santità”, e Cecilia Magoga, docente di Pedagogia, su “La cura per una sana dottrina”.

San Liberale è anche patrono dell’Azione Cattolica diocesana, che, nell’occasione della festa, prima della messa, propone, dalle 15.30, la visita alla chiesa di San Francesco, in città, accompagnati da un frate minore conventuale, nell’800° anniversario della morte del santo di Assisi; sarà possibile visitare anche il battistero di San Giovanni Battista con la guida dell’associazione “Chiese aperte”.

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