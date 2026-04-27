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Diocesi: Reggio Calabria, mercoledì presentazione del volume di mons. Staglianò sull’arcivescovo Giuseppe Agostino

Il 29 aprile, alle 18 nell’aula magna del Seminario “Pio XI” di Reggio Calabria, verrà presentato il volume “Credibile è solo Amore – Agape”, scritto da mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, su Giuseppe Agostino, già arcivescovo di Crotone-Santa Severina e Cosenza-Bisignano e già presidente della Conferenza episcopale calabra e vicepresidente della Cei. Era il 20 ottobre 1984 quando, nella cattedrale di Crotone, mons. Agostino consacrava sacerdote il giovane Antonio Staglianò. Quarant’anni dopo, Staglianò torna a occuparsi della figura di quell’arcivescovo che ha segnato l’inizio del suo cammino presbiterale. Un debito di gratitudine che è scaturito in una ricerca teologica e, infine, nel volume. A introdurre la presentazione mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, anch’egli ordinato presbitero da mons. Agostino, che accoglie l’evento nella città natale del presule reggino. La presentazione del volume è affidata a Mimmo Nunnari, giornalista e scrittore, figura nota nel panorama dell’informazione calabrese, già vicedirettore nazionale della testata Rai Tgr. La conclusione dei lavori sarà affidata a mons. Staglianò.

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