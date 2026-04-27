Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, il 30 aprile il Discorso alla Città di mons. Giudice

Giovedì 30 aprile, alle 11, ritorna l’appuntamento nella cattedrale di Nocera Inferiore con il Discorso alla Città. È un atto di magistero ordinario durante il quale il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, rivolge una riflessione alla Città attraverso la comunità religiosa e civile.

Al Discorso, che si tiene dal 2012 in apertura del novenario in onore di san Prisco, patrono della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e della città di Nocera Inferiore, sono invitate le autorità civili e militari, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e il mondo delle aggregazioni laicali del territorio diocesano, oltre che l’intera comunità ecclesiale.

Il tema di quest’anno è “Se il Signore non vigila sulla città – Nelle città ferite, sospesi tra giardini e periferie”. Gli intermezzi musicali saranno a cura degli studenti del Liceo musicale “A. Galizia” di Nocera Inferiore.

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