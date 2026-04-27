Biennale di Venezia: card. Tolentino, “il nostro tempo ha bisogno di nuovi maestri, come Ildegarda di Bingen”

“Tornare a servire il ritmo della vita, l’armonia della creazione, e curarne le ferite”. E’ a queste parole “programmatiche” di Papa Leone XIV che si è ispirato il Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia, “L’Orecchio è l’Occhio dell’Anima”, che si svolgerà dal 9 maggio al 22 novembre 2026 ed è dedicato a Santa Ildegarda di Bingen. Lo ha reso noto il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, presentando l’iniziativa in Sala stampa vaticana. “Il nostro tempo ha bisogno di nuovi maestri, e il profilo polifonico di Ildegarda può esserci d’aiuto come antidoto all’esasperazione delle monodie, ispirandoci nella gestazione di nuove visioni”, ha affermato il cardinale, secondo il quale la protagonista del Padiglione è “una figura che può apparire distante, essendo una mistica del XII secolo, ma che possiede una voce fortemente contemporanea, capace di illuminare gli interrogativi e i percorsi del presente”. “Non deve sorprendere che la Biennale dialoghi con la figura di una monaca, in quanto ogni artista, anche il più lontano dall’orizzonte religioso, assomiglia a un monaco nell’intensità della sua ricerca interiore”, ha precisato Tolentino: “In un tempo di accelerazione che confina con l’immediatezza, rivolgere lo sguardo su una figura apparentemente inattuale può essere di beneficio, per raggiungere una profondità capace di suggerire nuove risposte di saggezza”. Fu proprio questo, infatti, il metodo di Ildegarda di Bingen, “che credeva nella riconnessione dei legami che uniscono gli uomini e le società, e che sapeva che la trasformazione del mondo implica anche un’evoluzione spirituale, in cui le forme artistiche e scientifiche sono partecipanti attive”: “Per questo motivo, Ildegarda fu una religiosa e lei stessa una compositrice e cantante. Per questo motivo unì lo studio dei testi sacri al lavoro visivo della pittura. Per questo motivo, infine, fu una maestra e predicatrice profetica, e al contempo una nota guaritrice, perita nelle scienze della medicina e della biologia”.

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