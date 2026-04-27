Cura del creato: Santa Sede, un documento sull’ecologia integrale “nella vita della famiglia”

“I valori che prendono forma e crescono nella famiglia costituiscono il terreno fertile da cui scaturisce la vita della società. Le famiglie sono quindi fondamentali per sviluppare e trasmettere il valore della cura della nostra casa comune e di ogni persona”. È quanto si legge nel documento “L’ecologia integrale nella vita della famiglia”, pubblicato dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, pensato per trasmettere in famiglia la cura del Creato e della vita umana. Il volume è frutto dell’impegno congiunto dei due dicasteri della Santa Sede e la sua stesura ha visto il coinvolgimento diretto di teologi, consulenti e coppie sposate. Il documento – si legge in una nota – è nato per accogliere gli appelli di Papa Francesco e Papa Leone XIV ad ascoltare il grido dei poveri e della Terra e per offrire una risposta concreta, mettendo in atto i principi dell’esortazione post-sinodale Amoris laetitia e gli insegnamenti dell’enciclica Laudato si’. “Molte famiglie – scrivono nella presentazione del libro i prefetti dei due dicasteri, il card. Michael Czerny e il card. Kevin Farrell – vivono già questa vocazione con cuore aperto e con la speranza che è Cristo Gesù. All’interno della famiglia, i suoi membri imparano il dono di sé, la pazienza e la dedizione, l’accoglienza e la tutela della vita, affinché possa fiorire e svilupparsi pienamente; così come la complementarità e la reciprocità, lo scambio intergenerazionale e la solidarietà con altre famiglie, insieme alla trasmissione di conoscenze e tradizioni”. Il volume propone spunti e indicazioni utili alle famiglie, ai gruppi ecclesiali e ai singoli lettori per far fronte alle sfide ambientali attuali e per promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona. La prima parte presenta concetti fondamentali basati sugli scritti più significativi di Papa Francesco; la seconda parte, cuore del volume, contiene capitoli tematici che riflettono sette obiettivi tratti dalla Laudato si’: “ascoltare il grido della terra; ascoltare il grido dei poveri e dei vulnerabili; adottare e promuovere l’economia ecologica; adottare stili di vita ecologici; ecologia integrale e istruzione; spiritualità ecologica in una prospettiva familiare; famiglie che partecipano alla vita comunitaria”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /