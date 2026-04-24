Haiti: Consiglio di sicurezza Onu affronta la crisi sempre più complessa, “elezioni unica via legittima”. Appello della vita religiosa “a tutte le forze vive della Nazione”

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha affrontato, ieri, la crisi sempre più grave ad Haiti, concentrandosi sull’ultimo rapporto del segretario generale che evidenzia un quadro della sicurezza caratterizzato sia da un’intensificazione delle operazioni di polizia sia da un aumento dei rischi per la popolazione civile. Sebbene le operazioni condotte, tra dicembre e febbraio, anche dalla Forza di repressione delle bande (Gsf) sostenuta dall’Onu abbiano portato alla morte di 1.343 presunti membri di bande, il costo umanitario rimane impressionante. Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite ad Haiti, Carlos Ruiz Massieu, ha dichiarato agli ambasciatori che le elezioni sono l’“unica via legittima” per tornare alla stabilità politica.

La violenza ad Haiti ha raggiunto un nuovo livello in questo inizio d’anno. La grave crisi di insicurezza, un tempo concentrata nella capitale, Port-au-Prince, si è estesa alle province dell’isola caraibica, lasciando una scia di paura e 6,4 milioni di haitiani bisognosi di aiuto. L’ultimo rapporto dell’Onu su Haiti rivela che i gruppi criminali stanno conquistando sempre più aree del Paese attraverso la violenza, come in una ridefinizione della mappa nazionale. Più di 1,45 milioni di haitiani sono stati costretti ad abbandonare le loro case per sfuggire alla violenza e alla brutalità.

In questo contesto, si registra la denuncia della Conferenza haitiana dei religiosi (Chr), in un messaggio firmato dal presidente padre Morachel Bonhomme: “Il nostro Paese è diventato un campo di addestramento per il terrore. I nostri fratelli e sorelle, strappati alle loro case, vagano senza rifugio. In Haiti, la morte sembra essere diventata una regola di vita e la violenza la nostra unica parola d’ordine”. Quindi, l’appello “a tutte le forze vive della Nazione, a coloro che ci governano e aspirano a governare. Cercate nel vostro cuore la coscienza civica”.

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