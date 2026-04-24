Diocesi: metropolia Fermo, stasera nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo veglia per le vocazioni presieduta da mons. Pennacchio

In occasione della 63ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, celebrata come ogni anno nella IV domenica del Tempo di Pasqua, conosciuta anche come la “Domenica del Buon Pastore”, le Commissioni regionali di Pastorale vocazionale propongono dei momenti vissuti e celebrati non solo nelle singole parrocchie o diocesi, ma a livello di metropolia, così da esprimere in una dimensione più ampia l’appartenenza reciproca e l’intercessione del Popolo di Dio in cammino nella Storia.

Per tale motivo, nella metropolia di Fermo – che comprende oltre all’arcidiocesi di Fermo, anche quelle di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, Camerino-San Severino Marche e Macerata – l’arcivescovo Rocco Pennacchio presiederà nella serata di oggi una veglia di preghiera nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, a Fermo, con inizio alle 21. In contemporanea, anche la metropolia di Ancona (nell’abbazia di Chiaravalle) e nella metropolia di Pesaro (al santuario del Beato Santo di Mombaroccio), si vivranno gli stessi momenti di preghiera per le vocazioni.

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