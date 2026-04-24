Diocesi: Molfetta, stasera in cattedrale si festeggia il 50° di ordinazione sacerdotale del vescovo emerito Cornacchia

È in programma per la serata di oggi, venerdì 24 aprile, nelle cattedrale di Molfetta la celebrazione eucaristica con la quale si festeggerà il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di mons. Domenico Cornacchia, vescovo emerito di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. A questo significativo traguardo si unisce il rendimento di grazie della Chiesa locale per i 10 anni di ministero episcopale del vescovo Cornacchia. La messa, con inizio alle 19, sarà concelebrata dal vescovo diocesano, mons. Domenico Basile, e da numerosi vescovi provenienti dalla Puglia e da altre diocesi italiane. Saranno presenti anche delegazioni di sacerdoti e fedeli della diocesi di Lucera-Troia, guidata da mons. Cornacchia dal 2007 al 2016, e della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, sua Chiesa di origine.

La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta dall’emittente TeleDehon (canale 19 del digitale terrestre).

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