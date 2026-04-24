Fuci: a Perugia gli “Stati generali” sulla missione dei giovani cattolici nell’università contemporanea

(Foto Fuci)

Gli “Stati generali” della Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana) proseguono fino al 26 aprile i loro lavori a Perugia, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi. “Il titolo che guida queste giornate, ‘Ricerca in corso: universitari oggi’, esprime la nostra postura: non possediamo verità preconfezionate, ma siamo una comunità in cammino, che desidera abitare l’università con lo sguardo del cristiano”, spiega Alessio Dimo, presidente nazionale maschile. “Come Fuci quest’anno ci siamo dati l’impegno di riflettere sul tema della comunità guardando questo aspetto da varie prospettive: abbiamo l’aspetto socio-politico che ci vede protagonisti e pienamente responsabili di quello che ci circonda; l’aspetto universitario, e l’aspetto teologico-spirituale, la nostra fede, che è il legame che più di tutti ci unisce”, aggiunge Marta Terenzio, presidente femminile. L’apertura dei lavori è stata affidata a Luca Alici, docente di Filosofia politica all’Università di Perugia. “La sua prolusione – precisa una nota Fuci – ha tracciato un’analisi dell’evoluzione recente del sistema accademico, con un focus sulle sfide del presente. L’intervento ha stimolato una riflessione profonda sul concetto di ‘abitare’ l’università, trasformandola da semplice centro di erogazione didattica ad autentico spazio di relazione e confronto umano”. “L’appuntamento di Perugia – sottolineano ancora gli universitari della Fuci – si inserisce in un cammino più ampio che guarda con fiducia al ruolo delle nuove generazioni nella Chiesa e nel Paese, offrendo strumenti per un impegno consapevole e fecondo”.