Diocesi: Pompei, il 29 aprile la Marcia della pace

“Vuoi la pace? Scegli la vita”. A questo tema, il 29 aprile, a Pompei, sarà ispirata la XXIX edizione della Marcia della pace, organizzata dal Centro educativo “Bartolo Longo”, diretto da fratel Filippo Rizzo dei Fratelli delle Scuole cristiane, promotore e organizzatore della manifestazione. Un appuntamento che, ogni anno, ricorda al mondo che la città mariana è luogo di fratellanza, solidarietà e pace.

L’evento, questa volta, pone l’accento sul binomio pace-vita: se vuoi la pace devi valorizzare la vita.

Migliaia di studenti, provenienti da più di cento scuole campane, sfileranno per le vie cittadine, si guarderanno negli occhi, canteranno, alzeranno al cielo striscioni e cartelloni, e faranno partire un unico grande grido: “Basta guerre”. Intonando cori inneggianti alla pace, si troveranno, infine, in piazza Bartolo Longo, testimoniando con la loro presenza il rifiuto ad ogni forma di violenza.

L’appuntamento di mercoledì 29 aprile si aprirà con l’inno nazionale eseguito dalla Fanfara dei Carabinieri e accompagnato dalla voce di Dario Sebastiani. Seguiranno, poi, i saluti di fratel Filippo Rizzo, dell’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, e di Monica Matano, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Momento particolarmente sentito ed emozionante sarà il canto dell’Ave Maria del soprano Aurora Casali. Poi, il volo delle colombe.

Il momento centrale della manifestazione vedrà come protagonisti assoluti i ragazzi delle scuole superiori: a loro sarà affidato il tempo delle riflessioni sul tema della pace, che già da settimane stanno preparando.

Infine, ci sarà la discesa dell’edilizia acrobatica dal campanile del santuario, accompagnata dalle voci degli Anime Spers.

La Marcia si concluderà sulle note di “O Sole mio”, cantata da Dario Sebastiani: un inno di speranza che elevandosi da Pompei, si augura di arrivare al mondo intero.

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